Neste sábado, a capital fluminense vacina pessoas com 23 anos - Divulgação

Neste sábado, a capital fluminense vacina pessoas com 23 anosDivulgação

Publicado 13/08/2021 18:03 | Atualizado 13/08/2021 18:29

Rio - O município do Rio pretende oferecer a primeira dose da vacina contra a covid-19 para jovens com idades entre 22 e 18 anos, a partir da próxima segunda-feira (16). O calendário de vacinação da semana que vem foi divulgado na tarde desta sexta-feira (13) pelo prefeito Eduardo Paes, nas redes sociais. Na publicação, Paes agradeceu ao ministro da saúde, Marcelo Queiroga, pela entrega dos imunizantes e disse aguardar por mais doses durante o fim de semana.

fotogaleria

Publicidade

Olha aí nosso novo calendário para a próxima semana. Lembrando que amanhã é a turma de 23 anos. Obrigado ministro @mqueiroga2 pela entrega de doses hoje. Aguardamos mais no fim de semana. #boravacinar pic.twitter.com/c9Mw0Z7fdW — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 13, 2021

Neste sábado, a capital fluminense vacina pessoas com 23 anos, preferencialmente mulheres na parte da manhã e homens à tarde. Na segunda, é a vez dos jovens com 22 anos, seguidos pelos de 21 na terça-feira (17), 20 anos na quarta-feira (18), 19 e 18 anos, na quinta (19) e sexta-feira (20), respectivamente, também seguindo o esquema de mulheres pela manhã e homens de tarde, preferencialmente.

Publicidade

A vacinação é permanente para quem tem 30 anos ou mais e também para pessoas com deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais, que devem procurar os postos de vacinação de preferência no período da tarde.