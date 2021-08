Retomada da vacinação Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão Tijuca - Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 13/08/2021 10:28 | Atualizado 13/08/2021 13:40

Rio - Após uma longa espera, os moradores de 24 anos da cidade do Rio finalmente puderam se vacinar contra a covid-19 nesta sexta-feira (13). A capital recebeu 150 mil doses de imunizantes depois de dois dias seguidos de atrasos no calendário. A remessa que chegou nesta quinta irá permitir também a vacinação de pessoas com 23 anos no sábado (14). Aqueles que aguardaram a sua vez mal podiam conter a ansiedade. A estudante Amanda Reis conta que até mesmo sonhou com o momento da imunização.

"A gente via a data chegando e aí quando finalmente chegou, que seria quarta-feira, foi adiada, dá aquele balde de água fria de que não vai ser. Falaram que ia ser na quinta, mas chega na quinta e também é adiada pra sexta porque não tinha dose suficiente. E aí hoje eu até sonhei com a vacina, que eu estava indo tomar a vacina, e enfim deu tudo certo", conta a jovem, que se vacinou no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

A auxiliar de loja Gabriella Vieira também foi à unidade de saúde e disse que os últimos dias foram uma montanha russa de emoções com a incerteza sobre a vacinação da sua faixa etária. "Eu tinha ficado tão triste que a vacina tinha atrasado, mas graças a Deus chegou todo mundo está sendo vacinado pra poder acabar logo com com essa doença e todo mundo ser feliz de novo", explica a lojista.

O Rio precisa de aproximadamente 460 mil doses da vacina contra a covid-19 para concluir a imunização dos adultos com a primeira dose e concluir a aplicação da segunda dose sem mais problemas. Com o envio das remessas a cidade pode completar, até sexta-feira que vem (20), o calendário dos maiores de 18 anos. O estado tem previsão de receber um lote nesta sexta, e um segundo até domingo.

Paes cobra agilidade na distribuição de vacinas

Durante o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira , o prefeito Eduardo Paes voltou a cobrar publicamente celeridade e organização por parte do Ministério da Saúde no envio de doses da vacina. Com os número de casos de covid-19 crescendo no Rio por conta da circulação da variante Delta, Paes fez um apelo ao governo federal para que seja feita uma "operação de guerra" pela distribuição. Após dois dias com o calendário suspenso, o Rio volta nesta sexta-feira (13) a vacinar por idade - jovens de 24 anos tomam a primeira dose -, e espera a chegada de novas remessas para manter o calendário da próxima semana.

"Agradeço ao governo federal. Eles que compram, eles que pagam, eles adquiriram. Palmas para eles todos, estou feliz da vida. Mas entreguem a porcaria da vacina", pediu o prefeito. "Não vou ficar com dedos. Eu tenho o maior respeito pelo ministro (Marcelo) Queiroga, mas cumpro o meu papel de chamar a atenção", disse. Com a alta no número de casos de covid-19, Paes admitiu que o Rio é atualmente o epicentro da pandemia no Brasil, e pediu celeridade. A cidade tem 70 casos confirmados da variante Delta.