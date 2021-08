Prefeito Eduardo Paes pede mais vacinas para o Ministério da Saúde - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 13/08/2021 09:07 | Atualizado 13/08/2021 09:12

Rio - O prefeito Eduardo Paes voltou a cobrar publicamente celeridade e organização por parte do Ministério da Saúde no envio de doses da vacina. Com os número de casos de Covid-19 crescendo no Rio por conta da circulação da variante Delta, Paes fez um apelo ao governo federal para que seja feita uma "operação de guerra" pela distribuição. Após dois dias com o calendário suspenso, o Rio volta nesta sexta-feira (13) a vacinar por idade - jovens de 24 anos tomam a primeira dose -, e espera a chegada de novas remessas para manter o calendário da próxima semana.

"Agradeço ao governo federal. Eles que compram, eles que pagam, eles adquiriram. Palmas para eles todos, estou feliz da vida. Mas entreguem a porcaria da vacina", pediu o prefeito. "Não vou ficar com dedos. Eu tenho o maior respeito pelo ministro (Marcelo) Queiroga, mas cumpro o meu papel de chamar a atenção", disse. Com a alta no número de casos de Covid-19, Paes admitiu que o Rio é atualmente o epicentro da pandemia no Brasil, e pediu celeridade. A cidade tem 70 casos confirmados da variante Delta.

"Nesse momento o lugar com mais casos em crescimento no Brasil é o Rio de Janeiro. Graças a Deus, isso não está se transformando em óbitos, porque temos estrutura e avançamos na vacinação. Mas o epicentro da pandemia nesse momento, em número de casos, é o Rio", afirmou Paes.

"Não acho que seja aceitável que a gente viva essa situação e que não tenhamos uma operação de guerra montada. Não consigo entender, é uma logística que me parece relativamente simples. Eu tenho que distribuir para 290 lugares (postos de vacinação e clínicas da família da cidade). O estado tem que distribuir para 92 municípios. O governo federal tem que mandar voo para 26 estados. Não dá pra entender o que que se faz para esta logística ser tão complicada. Os aviões da FAB tinham que estar de prontidão. Se tem burocracia da Anvisa, acelerem a burocracia da Anvisa", desabafou o prefeito.

Rio retoma vacinação contra a covid-19 por faixa etária

A Prefeitura do Rio retomou a vacinação contra a covid-19 por faixa etária nesta sexta-feira, que ficou suspensa nos últimos dias por falta dos imunizantes. O Ministério da Saúde entregou ao estado 239.720 de Coronavac e 150.930 de Pfizer, totalizando 390.650 doses, nesta quinta-feira.

Com a chegada de 150 mil doses para a capital, serão vacinados pessoas de 24 anos nesta sexta e 23 anos no sábado (14). Para manter a organização, a Secretaria Municipal de Saúde pede que as mulheres procurem os postos na parte da manhã e os homens à tarde.

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a liberação das doses depende da Anvisa. Na quinta, o Ministério da Saúde admitiu que 9,5 milhões de doses estão estocadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. "Não podemos pegar essas doses e distribuir sem aprovação da Anvisa, sem que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) também libere essas doses".



Em nota, a Anvisa diz que não há nenhuma pendência em relação à liberação de vacinas, e que tem feito a análise de licenças de importações em prazo de horas, aos sábados, domingos e feriados.