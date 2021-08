Trabalho para limpar o estrago causado pelo caminhão ao lado da linha - Reginaldo Pimenta

Trabalho para limpar o estrago causado pelo caminhão ao lado da linhaReginaldo Pimenta

Publicado 13/08/2021 21:16

Rio - Quase 24 horas após o acidente , a Avenida Pastor Martin Luther King, em Acari, Zona Norte, foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. Na tarde desta sexta-feira, a via foi parcialmente liberada após trabalho dos agentes da Prefeitura do Rio para a retirada do caminhão, que precisou ser içado.

ACARI - AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. | A via foi totalmente liberada ao tráfego de veículos. O Trânsito é intenso neste momento. #zonanorte pic.twitter.com/3eox4yWUQc — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 13, 2021

Na noite desta quinta-feira, um caminhão atingiu um carro e a estrutura metálica de uma passarela, que desabou sobre os trilhos da Linha 2 do MetrôRio. Uma composição do transporte chegou a colidir com os escombros, mas ninguém ficou ferido.