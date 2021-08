Thais Thayna ostenta vida de luxo nas redes sociais - Divulgação

Thais Thayna ostenta vida de luxo nas redes sociaisDivulgação

Publicado 13/08/2021 18:54 | Atualizado 13/08/2021 18:58

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão em flagrante do grupo paulista acusado de praticar golpes de cartão de crédito na Zona Sul do Rio. Thais Thayna Gama Byns, de 24 anos, o namorado, Richard Bruno Costa, de 30, o cunhado e amigo, Gabriel Fernando Costa de Jesus e Jorge Felipe Ferreira da Silva, ambos de 18 anos, foram presos nesta quarta-feira, com maquininhas de cartão, celulares e computadores. O grupo mantinha vida de luxo nas redes sociais.

Na decisão, o juiz do TJRJ Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese, da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, justificou a manutenção da prisão ao mencionar a "a gravidade em concreto do crime" cometido pelo grupo.

"Com os indiciados os policiais teriam arrecadado quatro máquinas de crédito e débito, existindo informes de que eles estariam aplicando golpes na compra e fruição de serviços por meio de cartões de crédito, além dos indicativos de reiteração criminosa, já que tais práticas estariam se dando ao menos desde fevereiro deste ano", justificou o magistrado.

No momento da prisão, policias civis da 13ª DP (Copacabana) localizaram dois inquéritos no nome de Richard e Tais, em São Paulo. Quando foram presos no Rio, a dupla estava acompanhada do irmão de Richard, Gabriel e do amigo Jorge Felipe. A polícia chegou até o quarteto após denúncias de pessoas que teriam sido vítimas de golpes do grupo.

Após o alerta, policias do 13ª DP teriam saído em patrulhamento e estranharam o comportamento dos suspeitos, que circulavam por rua do bairro na Zona Sul com um veículo Onix Prata. Eles chegaram a tentar fugir da viatura, mas sem sucesso. Com o grupo, os policias encontraram quatro equipamentos de cartão, celulares, um computador ainda na caixa e quatro chaves de carros da marca Volvo.

Nas redes sociais, o grupo ostenta vida de luxo, inclusive, com fotos em hotéis de alto padrão na Zona Sul. A estadia em um desses hotéis, segundo investigação, teria custado cerca de R$ 6 mil ao quarteto. Fotos em carros de luxo e lanchas também fazem parte dos registros dos integrantes.

Segundo investigadores, Richard teria assumido a responsabilidade dos golpes, que consistiam na aquisição de produtos com cartão de crédito clonado. Em seguida, ele pedia o estorno do produto, alegando não ter feito a compra. Após receber o estorno, ele revendia o produto e lucrava com duas vezes. No Rio, ele assumiu ter feito o esquema em pelo menos quatro situações, sendo três em supermercados e uma na aquisição de um videogame.

O suspeito também teria tentado inocentar a namorada, Tais, o irmão e o amigo, dizendo que só ele sabia do esquema. Contudo, todos os quatro tem registros publicados na internet ostentando vida de luxo, com fotos em lanchas, viagens, hotéis e carros de luxo.