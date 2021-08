60ª DP (Campos Elíseos) investiga o caso - Reprodução Google Maps

Publicado 13/08/2021 18:00

Rio - Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) investigam o sequestro de uma mulher na Vila Urussaí, em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (12). Relatos iniciais apontam que ela teria sido sequestrada por traficantes da região, mas a Polícia Civil ainda não confirmou a informação.

Ao DIA, a Polícia Militar informou que faz policiamento ostensivo no bairro com equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) devido ao "relato de desaparecimento de uma pessoa".

Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) buscam imagens de câmeras instaladas na região e coletam informações que possam ajudar a localizar a mulher e esclarecer o caso.



O bairro onde a mulher desapareceu é alvo de disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos. O conflito na região foi intensificado após a milícia local, que dominava o território, ter tido diversos integrantes presos nos últimos anos. Na madrugada de terça-feira (10), o líder do tráfico de Duque de Caxias, Paulo Vitor Vinuto Barbosa, o Churrasquinho, disparou contra policiais e acabou morto por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele era procurado por pelo menos oito homicídios, entre outros crimes.

O tráfico de drogas na Vila Urussaí e Saracuruna integra a facção Comando Vermelho (CV), com vínculo nas comunidades de Jardim Ana Clara, Cangulo e Rasta. O tráfico da região atua com características similares à milícia, como extorsão de comerciantes e moradores, posse de casas e terrenos, assumindo monopólio de atividades comerciais. Além disso, também expulsam o prestadores de serviços de internet e TV a cabo para atuação daqueles com quem estão associados.