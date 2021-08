Material apreendido por agentes - Foto: Divulgação / Aterro Presente

Publicado 13/08/2021 18:09

Rio - Dois suspeitos foram presos, nesta sexta-feira, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo no Parque do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Eles estariam praticando roubos na Avenida Praia do Flamengo, perto da Rua Almirante Tamandaré. Na ação, a polícia apreendeu uma arma com munição e um telefone. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a Operação Aterro Presente, uma vítima tentou imobilizar um dos suspeitos, que estava armado. Durante a briga, o homem disparou três vezes. Em seguida, eles fugiram para o Aterro do Flamengo. O crime foi registrado na 12ª DP (Copacabana).