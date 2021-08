Boletim desta sexta-feira (13) - Reprodução

Publicado 13/08/2021 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.076.885 casos confirmados e 60.549 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.363 novos casos e 108 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,62%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 999.031 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 68.3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43.3%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 49 pessoas e a de enfermaria, 26.



Rio precisa de 460 mil doses para fechar vacinação da próxima semana



A cidade do Rio retomou nesta sexta o calendário de vacinação por idade – jovens de 24 anos foram imunizados hoje, e os de 23 neste sábado (14) –, após dois dias de suspensão devido à falta de doses. Durante a apresentação do mais recente Boletim Epidemiológico, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, cobrou celeridade na distribuição por parte do Ministério da Saúde.



"A gente precisa, para completar o calendário da semana que vem, de 460 mil doses. Mas é muito importante que o ministério envie as doses na proporcionalidade que o Rio precisa. O Ministério da Saúde está recebendo 1 milhão de doses da Pfizer todos os dias praticamente, mais 1 milhão do Butantan. Considerando as doses já em estoque e as que irão receber, dá pra manter o calendário. Mas é importante que chegue", reafirmou Soranz.