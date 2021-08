Enterro de PM morto com tiro na cabeça contou com a presença de 150 amigos e colegas de farda. Despedida teve honrarias como salva de tiros, lançamento de pétalas e música tocada pela banda da corporação - Cleber Mendes/Agência O Dia

Enterro de PM morto com tiro na cabeça contou com a presença de 150 amigos e colegas de farda. Despedida teve honrarias como salva de tiros, lançamento de pétalas e música tocada pela banda da corporaçãoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 13/08/2021 16:55 | Atualizado 13/08/2021 17:43

Rio - Cerca de 150 pessoas deram adeus ao PM Clécio Luiz Braga de Carvalho no fim da tarde desta sexta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O policial foi baleado na cabeça durante ataque de criminosos na comunidade da Chatuba, na Penha, na quinta, passou por atendimento, mas não resistiu.

Abalados, os parente do policial não quiseram falar com a imprensa. Clécio foi morto por dois criminosos armados durante um patrulhamento. Os bandidos estavam em uma moto no interior da comunidade, quando atacaram a viatura onde estava o PM.

A solenidade contou com homenagens ao policial. Entre elas, houve salva de tiros, banda da PM e chuva de pétalas de rosas lançadas pelo helicóptero da corporação.

O policial militar tinha 35 anos, estava na corporação desde 2018 e deixa esposa e um filho de sete anos. Ele é o 36 PM morto em 2021.