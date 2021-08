Leonardo (de camisa branca) morreu em tentativa de assalto dentro de um supermercado - Reprodução

Publicado 09/08/2021 12:02 | Atualizado 09/08/2021 13:28

Segundo a polícia, Leonardo estava saindo do banheiro quando foi abordado por um criminoso armado. Ele reagiu e acabou sendo baleado. O atirador e mais um bandido fugiram do local em uma moto. Ele não estava de serviço no momento do crime.

Leonardo chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiro, mas não resistiu aos ferimentos. A assessoria do Guanabara disse que forneceu todas as informações solicitadas pela polícia e que "a rede se solidariza com a família da vítima e seguirá colaborando com o que for preciso para a investigação do caso".

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

