Longas filas e aglomeração foram registradas durante a manhã desta segunda-feira (9) no Hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 09/08/2021 12:01 | Atualizado 09/08/2021 12:51

Rio - Aglomerações e uma fila que chegou ultrapassar a rua e dobrar o quarteirão foram registradas durante vacinação contra a covid-19 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (9). Jovens de 20 até 22 anos podem comparecer para receber a primeira dose no município. No ponto montado no Hospital Municipal Duque, no Parque Senhor Bonfim, um mutirão atende a população e o tempo médio de espera para receber o imunizante pode chegar a uma hora, mas moradores elogiaram atendimento.

A jovem Vitória Mattos, de 22 anos, chegou às 8h30 no Hospital do Duque para se vacinar e precisou esperar na fila. “Foi mais ou menos uma hora e a fila chegou a passar por uma rua. Quando foi a minha vez, recebi a caderneta de vacinação e o atendimento foi bom. Graças a Deus deu tudo certo, mas não adianta só tomar a vacina e achar que está tudo bem, eu vou continuar me prevenindo e mantendo os cuidados”, afirmou.

A estudante de farmácia Andreza Andrade, de 20 anos, também disse que a fila estava grande, mas o atendimento após entrar no hospital foi bastante rápido. Alegre, a jovem comemorou. "Ainda falta a segunda dose, mas já é um passo enorme. Estou feliz que desse jeito poderemos voltar à normalidade o mais rápido possível. Fisicamente não senti nada, nem dor no braço que falam que é comum, foi bem tranquilo”, disse.

O município conta com 26 pontos de vacinação diferentes e pessoas de 20 a 22 anos, além de grávidas e puérperas podem se vacinar a partir de 8h. De acordo com o vacinômetro do RJ, cerca de 374 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, equivalente a 55% da população adulta na cidade.