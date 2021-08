Gabriel Monteiro - Reprodução / Internet

Publicado 09/08/2021 10:52 | Atualizado 09/08/2021 11:48

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou, neste domingo (8), que o vereador e ex-PM Gabriel Monteiro (PSD) apague de seu canal no Youtube e, também, de suas redes sociais o vídeo em que aponta Sérgio Santos Herdina, por ter cometido um suposto ato racista contra um jovem negro. O parlamentar tem até 24 horas para que o vídeo seja removido.

A decisão é assinada pela juíza Katia Cilene Bugarim, da 42ª Vara Cível. A magistrada considerou que o parlamentar agiu de "má-fé" ao "provocar uma situação delicada, polêmica, com provável repercussão negativa".

No vídeo, divulgado em suas plataforma, o vereador e youtuber Gabriel Monteiro usa Herdina como personagem, sem autorização, em uma câmera escondida. No registro, Monteiro diz que o homem teria cometido racismo ao acusar um jovem negro de um suposto crime.

Caso não cumpra a determinação da Justiça do Rio, o vereador poderá pagar multa diária de R$ 1 mil.

O DIA tentou contato com a assessoria de Gabriel Monteiro, mas até a publicação da matéria não houve retorno.