Longas filas foram formadas antes da abertura do Posto Manoel José Pereira, no Catete, na Zona Norte do Rio. - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 09/08/2021 10:51

Rio - Antes da abertura do Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, no Catete, era possível verificar a formação de filas para a vacinação contra a covid-19 durante o início da manhã desta segunda-feira (9). As pessoas começaram a chegar às 6h, sendo que o posto abre às 8h. Um dos motivos que influenciaram na decisão de chegar mais cedo foi o medo de uma possível falta de doses disponíveis nas unidades, mas quando o atendimento começou, em 20 minutos os cariocas que aguardavam na fila foram imunizados.

Um dos primeiros a receber o imunizante foi Helio Alves, de 26 anos. Ele chegou no posto às 6h da manhã e foi um dos primeiros a ser vacinado. No início ele contou que houve a formação de uma grande fila, mas que a situação foi normalizada após a abertura do posto.

“Cheguei cedo porque eu tenho medo da possibilidade de a vacina acabar, por isso esperei tanto tempo. Cheguei hoje às 6 horas da manhã, mas só abriu às 8 horas. Depois que o portão foi aberto, em 20 minutos eu fui vacinado”, explicou.

Ulisses Siqueira, de 26 anos, também chegou de viagem da Região Metropolitana, onde comemorou o dia dos pais, no domingo (8), e aproveitou para se vacinar o quanto antes.

“Consegui me vacinar e estou feliz com a vacina. Eu cheguei por volta das 6h30. Foi bastante tranquilo. O posto abriu por volta de 8 horas, quem precisava tomar a segunda dose foi chamado primeiro. Depois começou a vacinação com a primeira dose às 8h15 e 8h20 eu recebi a injeção”, afirmou.

A campanha nesta segunda-feira (9) no Rio de Janeiro está disponível para cariocas de 26 anos durante a manhã e tarde. Adultos com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência também podem receber a sua primeira dose em qualquer dia do calendário, mas apenas durante o horário da tarde.

O calendário de vacinação no Rio está convocando uma idade por dia nesta semana. Na terça-feira (10), pessoas de 25 anos podem comparecer. Na quarta (11), quem tem 24 anos, na quinta-feira (12), 23 anos e assim por diante.