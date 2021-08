Deputada federal Flordelis - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 09/08/2021 10:01

Rio - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, na manhã desta segunda-feira, que cassação do mandato da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) vai entrar em pauta esta semana.



"Temos uma semana intensa com (a votação da) reforma tributária, com a pauta da cassação ou não da deputada Flordelis (e) com o preparativo de outras matérias importantes", disse Lira, em entrevista à Rádio CBN.

A decisão, no entanto, ainda precisa ser votada no plenário da Câmara e, para que seja mantida, precisa da maioria absoluta dos deputados, ou seja, de pelo menos 257 deles, em votação aberta.

O relatório do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) diz que a parlamentar matou o marido porque ele tentava interferir no seu mandato. Sem ele, ela conseguiria atuar de maneira plena.

"Eu diria que se existisse o crime de estelionato eleitoral o conceito dele estaria embasado no seu caso. Tentei, ao máximo, poupar esse Conselho de Ética de fatos trazidas neste processo, que, por si só, já configurariam quebra de decoro. Escândalos sexuais, abusos sexuais, adoção à brasileira, rachadinha. Muitas informações que não agregariam nada na justiça que se pretende fazer nesse relatório", disse.