Secretario Municipal de Saude no PV do Teatro Municipal, nesta terça (10), na foto Daniel Soranz e Joyce Rodrigues. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Secretario Municipal de Saude no PV do Teatro Municipal, nesta terça (10), na foto Daniel Soranz e Joyce Rodrigues.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 13/08/2021 10:22 | Atualizado 13/08/2021 11:42

Rio - O Rio precisa de aproximadamente 460 mil doses da vacina contra a Covid-19 para concluir a imunização dos adultos com a primeira dose e seguir sem percalços a vacinação da segunda dose. Caso as remessas cheguem, e elas dependem do governo federal, a cidade terá completado, até sexta-feira que vem (20), o calendário dos maiores de 18 anos. O estado tem previsão de receber um lote nesta sexta, e um segundo até domingo.



Publicidade

"A gente precisa, para completar o calendário da semana que vem, de 460 mil doses. Mas é muito importante que o ministério envie as doses na proporcionalidade que o Rio precisa. O Ministério da Saúde está recebendo 1 milhão de doses da Pfizer todos os dias praticamente, mais 1 milhão do Butantan. Considerando as doses já em estoque e as que irão receber, dá pra manter o calendário. Mas é importante que chegue", reafirmou Soranz.

A vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira, 13 de agosto, é destinada às pessoas com 24 anos. Preferencialmente, mulheres devem se vacinar pela manhã, e homens, à tarde.



As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. pic.twitter.com/NkbvNiPqJu — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 12, 2021

Publicidade

Caso siga sem suspensões, o Rio termina de vacinar os maiores de 18 anos na próxima sexta-feira, dia 20. Ainda assim, seriam dois dias de atraso em relação ao que foi planejado no calendário oficial - vacinar os jovens de 18 anos no dia 18. O próximo passo é vacinar os adolescentes. O município também deseja aplicar reforço de terceira dose em idosos com mais de 60 anos.

Nesta sexta, a Secretaria Estadual de Saúde deve receber novos lotes na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) em Niterói. De acordo com o Ministério da Saúde, serão entregues 308.880 doses da vacina da Pfizer e 183.750 doses de Coronavac. Outras 233 mil doses de AstraZeneca estão sendo separadas na Fiocruz, para serem entregues ao estado do Rio de Janeiro, ainda sem previsão de horário.