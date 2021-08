Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19Divulgação

Publicado 13/08/2021 07:59 | Atualizado 13/08/2021 08:09

Com a chegada de 150 mil doses para a capital, serão vacinados pessoas de 24 anos nesta sexta e 23 anos no sábado (14). Para manter a organização, a Secretaria Municipal de Saúde pede que as mulheres procurem os postos na parte da manhã e os homens à tarde.



Calendário no Rio

Nesta quinta, o prefeito Eduardo Paes fez um pedido para que o Ministério da Saúde envie novas doses ainda no final de semana. O calendário da capital estava suspenso desde quarta-feira (11).

"Com as doses que já temos e com as que estão chegando hoje, conseguimos garantir para amanhã (sexta-feira) a vacinação das pessoas com 24 anos e para sábado as pessoas de 23 anos. Torcemos muito para que o Ministério da Saúde envie mais doses nesse fim de semana", pediu.

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a liberação das doses depende da Anvisa. Na quinta, o Ministério da Saúde admitiu que 9,5 milhões de doses estão estocadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. "Não podemos pegar essas doses e distribuir sem aprovação da Anvisa, sem que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) também libere essas doses".



Em nota, a Anvisa diz que não há nenhuma pendência em relação à liberação de vacinas, e que tem feito a análise de licenças de importações em prazo de horas, aos sábados, domingos e feriados.