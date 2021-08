Árvore ocupa o sentido Grajaú - Reprodução/Centro de Operações

Publicado 13/08/2021 07:26 | Atualizado 13/08/2021 07:30

Rio - O carioca que precisou sair de casa nesta sexta-feira se frustrou com as opções para se locomover pela cidade. Uma faixa autoestrada Grajau-Jacarepaguá, sentido Grajaú, precisou ser interditada por conta da queda de uma árvore, na altura do KM2. O Centro de Operações da prefeitura informou que a CET-Rio montou reversível no sentido Jacarepaguá. O Corpo de Bombeiros, a Comlurb e a Light foram acionados. Motoristas devem evitar a região e dar preferência à Linha Amarela.

Na Avenida Brasil, um acidente com um carro chegou a ocupar uma faixa da pista lateral, sentido Centro, na altura da Linha Amarela, mas a via já foi liberada e o trânsito segue sem retenções.