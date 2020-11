Acidente aconteceu na pista sentido Vila Militar do corredor Transolímpica, na altura da estação Morro do Outeiro Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 13:16 | Atualizado 14/11/2020 13:31

Rio - O policial civil Rafael Silva da Fonseca, de 37 anos, morreu, na manhã deste sábado, após colidir de frente com o carro em que estava com um articulado do BRT em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6h na pista sentido Vila Militar do corredor Transolímpica, na altura da estação Morro do Outeiro.

Agentes do quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros foram acionados e atestaram a morte do policial no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML de São Cristóvão.



O BRT disse que o carro do agente estava na contramão da pista exclusiva para os articulados. Ninguém que estava no ônibus ficou ferido. A pista ficou interditada por cerca de três horas para a realização da perícia no local.

A 32ª DP (Taquara) investiga as causas do acidente.

"Os agentes vão analisar as imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o acidente para ajudar nas investigações", a Polícia Civil disse, em nota.