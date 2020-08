Grajaú-Jacarepaguá é totalmente fechada por mais de 4h para ação da PM na região

Rio - A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá ficou totalmente fechada durante boa parte da madrugada desta sexta-feira por causa de uma ação da Polícia Militar na região. A interdição na via expressa que ligas as zonas Oeste e Norte do Rio começou por volta da 1h30. O tráfego nas pistas só foi liberada pouco antes das 6h.

Galeria de Fotos Interdição aconteceu nos dois sentidos da via expressa Divulgação / COR

De acordo com informações iniciais, o fechamento da via aconteceu por causa da instalação de uma base da PM na região. A corporação, no entanto, ainda não se manifestou.