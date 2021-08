Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Reprodução internet

Publicado 13/08/2021 07:54 | Atualizado 13/08/2021 14:36

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), realizou nesta sexta-feira (13) a Operação Ícaro. Ao todo, seis pessoas foram presas e 8 aparelhos celulares, dois tablets, um caderno de anotações, R$ 4.789 em dinheiro e um adolescente foram apreendidos.

Agentes da 135ª DP (Itaocara), policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) e a Guarda Civil Municipal de Campos de Goytacazes deram apoio à ação. A operação foi fruto de uma investigação realizada nos últimos cinco meses que constatou a atuação de uma rede de tráfico de drogas no Noroeste do Estado e permitiu esclarecer o funcionamento da organização criminosa.



De acordo com o MPRJ, o grupo alvo possuía um fornecedor em Campos dos Goytacazes, que fazia remessas a Itaocara, onde a droga era distribuída por outros integrantes da organização criminosa, inclusive, com uso de adolescentes. Durante as investigações, outros traficantes em flagrante.



Após o trabalho de apuração, o MPRJ entrou com pedido das prisões e a busca e apreensão na residência dos investigados. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Única de Itaocara.