Dentre os diversos produtos, foram encontrados medicamentos controlados, como antibióticos e ansiolíticos - Reprodução

Dentre os diversos produtos, foram encontrados medicamentos controlados, como antibióticos e ansiolíticosReprodução

Publicado 13/08/2021 14:04

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) estouraram, nesta sexta-feira (13), um depósito de cargas furtadas que seria entregue em diversas farmácias da capital e Baixada Fluminense. A carga recuperada estava em um depósito clandestino em Nova Iguaçu e era avaliada em quase R$17 mil.



Os produtos foram roubados no último dia 10, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e depois foram levados para o depósito clandestino. Após um trabalho de investigação, que contou com informações de inteligência e realização de diligências de campo, a polícia encontrou a carga de diversas indústrias farmacêuticas.

Dentre os diversos produtos, há muitos medicamentos controlados, como antibióticos e ansiolíticos. A carga já foi entregue à empresa vítima. O roubo vinha sendo investigado pela 56ª DP.

Publicidade

Segundo as investigações, que serão conduzidas em conjunto com a especializada, a polícia acredita que a quadrilha seja formada por pelo menos quatro pessoas que atuam roubando medicamentos na Baixada Fluminense. A investigação continua para identificar e prender todos os criminosos.



A DRFC vem atuando na investigação e repressão aos delitos de receptação e revenda de cargas com origem ilícita. Para qualquer informação a DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia: 2202-0510. Todas as informações são sigilosas.