Governador Cláudio Castro - Arquivo - Reprodução/Twitter

Governador Cláudio Castro - ArquivoReprodução/Twitter

Publicado 13/08/2021 12:13 | Atualizado 13/08/2021 13:55

Rio - O governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, na manhã desta sexta-feira (13), um ambicioso programa de investimentos que será direcionado a todos os 92 municípios fluminenses. Chamado de Pacto RJ, a previsão é que o projeto direcione 17 bilhões para a realização de ações em todas as áreas sociais, gerando aproximadamente 120 mil empregos diretos e indiretos nos próximos três anos.



Com iniciativas nas área de infraestrutura, segurança, saúde, educação, cultura, meio ambiente, economia, transporte e turismo, o pacote estadual foi classificado como um projeto que uniria o antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, que na visão do governador Cláudio Castro, não aconteceu da forma como deveria em função das últimas gestões não terem dado a atenção devida ao interior.



“Depois de muitas promessas ao longo da história de tratar o interior com respeito, esse governo demonstra em ações que o nosso interior está sendo muito respeitado e valorizado. Daremos um passo gigantesco para poder finalizar a junção do Estado do Rio com o Estado da Guanabara que sinceramente nunca terminou porque o interior sempre foi deixado de lado”, disse.

Infraestrutura



Com investimentos de 7,4 bilhões de reais, o governador Cláudio Castro anunciou 11 projetos na área de infraestrutura. Uma das principais ações é a expansão da integração da linha 2 do Metrô pela superfície, que une a Baixada Fluminense com a estação de Pavuna, na Zona Norte do Rio



Com 23 quilômetros, a linha de metrô passaria entre os municípios de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo e Mesquita com o trajeto sendo finalizado na estação da Pavuna. O custo deste projeto foi calculado em 1,7 bilhão, com a perspectiva de 370 mil passageiros sendo transportados por dia e a geração de 3 mil empregos.



Outra medida também anunciada é a recuperação do asfalto de estradas estaduais e vicinais (que ligam regiões interioranas às cidades), gerando 12,4 mil empregos diretos. As reformas são equivalentes a 50% das estradas controladas pelo Estado do Rio e ambos os projetos custarão 1,245 bilhão.



Foi anunciado também a construção de 7.340 unidades habitacionais incluindo a capital, a Baixada e o interior fluminense. Além de um projeto de expansão da mobilidade de São Gonçalo até o Rio de Janeiro, com previsão de reduzir o engarrafamento na região em até 40 minutos.



Educação



Três projetos vão incluir o pacote do governo Castro para a educação, com o investimento de R$ 600 milhões. Entre as iniciativas está incluso a reforma de 50 Cieps e a construção de 11 novas escolas, com a oferta de aulas em horário integral nas unidades que serão restauradas, gerando benefício para 40,5 mil alunos e 3,8 mil empregos.



Também está previsto a construção de oito Centros Tecnológicos, que vão oferecer cursos profissionalizantes distribuídos nos municípios de São João de Meriti, Cabo Frio, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Campos, Caxias, Itaperuna e Rio de Janeiro.



Saúde



A saúde conta com quatro projetos e um total de R$ 637 milhões, que serão investidos na construção de uma unidade do Rio Imagem na Baixada Fluminense, além de outros Centros de Diagnósticos previstos nos municípios de São Gonçalo e Casimiro de Abreu.



O governo anunciou também a criação de mais de 220 leitos na rede estadual, em conjunto com a reforma dos hospitais estaduais, e a distribuição de recursos para unidades de saúde e maternidades municipais.



Segurança



A segurança conta com cinco projetos e um total de R$ 290 milhões em recursos que serão direcionados para a ampliação do programa Bairro Seguro, que já acontece em 30 bairros, a expansão do projeto Segurança Presente, com a implantação da iniciativa em novos municípios.



O pacote também prevê investimentos para o projeto que foi parcialmente vetado por Castro, de implantação de câmeras de segurança no uniforme de policiais militares. Serão instaladas cerca de 22 mil câmeras operacionais portáteis aos agentes de segurança, mas as imagens continuarão indisponíveis devido ao veto.



Também está previsto a ampliação das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) e da Patrulha Maria da Penha, além da criação de salas de delegacias especializadas que receberão novas tecnologias.



O pacote também vai financiar a criação de um cinturão de vigilância feito nas estradas estaduais, com o objetivo de impedir a entrada de armas e drogas no território fluminense.