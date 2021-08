Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 13/08/2021 13:56

Rio - O corpo de uma mulher foi encontrado no início da manhã desta sexta-feira, na Praça Juscelino Kubitschek, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Policiais militares encontraram a mulher, que aparentava ter entre 45 e 50 anos, sem identificação. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), da Polícia Civil.

Segundo registro, o corpo da mulher estava na praça, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, com roupas. Ela tinha a pele preta. O caso foi registrado na DHNISG e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, em Niterói. A causa da morte ainda não foi revelada.