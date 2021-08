Moradores de rua sofrem com a chega no frio no rio. - Foto: Divulgação

Publicado 13/08/2021 11:55 | Atualizado 13/08/2021 12:11

Rio - O Governo do Estado do Rio de janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, lançou o programa 'Hotel Acolhedor' para atender diretamente à população de rua com abrigo durante os dias mais frios do ano.

O programa vai oferecer, inicialmente, 170 vagas na rede de hotelaria da região do centro da cidade do Rio de Janeiro aos moradores de rua. Os usuários ainda terão à disposição roupa de cama, banho e três refeições, um jantar na noite de acolhida e o café da manhã e almoço no dia seguinte. A população beneficiada poderá voltar aos hotéis para o pernoite nas noites seguintes.

Na manhã desta sexta-feira, foi iniciado o cadastramento da população. As vagas de hotel estarão disponíveis a partir da próxima semana.

Expansão para 300 vagas no primeiro mês

O Hotel Acolhedor tem previsão de duração de três meses, cobrindo a necessidade de abrigamento da população de rua durante o período mais frio do ano. Construído em parceria com a rede hoteleira, o projeto prevê a liberação de mais 130 quartos de hotel na região entre o Centro e o Catete, permitindo o acolhimento de até 300 pessoas ao fim do primeiro mês de ação.

Os usuários serão direcionados para os quartos de hotel pelos profissionais de projetos do governo estadual com atuação próxima à população de rua. Equipes da Fundação Leão XIII, da Marcha da Cidadania e do programa Segurança Presente farão a abordagem às pessoas em situação de rua e o seu encaminhamento aos quartos disponibilizados.