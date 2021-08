Rio - O ex-deputado federal Roberto Jefferson chegou à superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro no início da tarde desta sexta-feira (13), após passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), na região da Leopoldina. O presidente nacional do PTB foi preso na manhã de hoje pela PF, em sua casa, no município de Levy Gasparian, no interior do estado. Depois de passar pela superintendência, ele será encaminhado à cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, e depois pode seguir para o complexo prisional, em Bangu. A defesa de Jefferson está tentando reverter o pedido para prisão domiciliar, embasado por uma doença renal que o ex-deputado estaria sofrendo.