Publicado 13/08/2021 11:59

A ex-deputada federal Cristhiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, subiu o tom ao falar sobre a prisão do pai nesta sexta-feira, 13. Segundo ela, “o bando de escroto que mandou prender meu pai, sabe-se lá porquê [sic], vai pagar caro”.



A declaração foi feita pelo Twitter de Cristhiane, em resposta a uma postagem na qual Jefferson informou que a Polícia Federal foi até a casa da ex-mulher dele para prendê-lo. A postagem de Roberto, no entanto, foi deletada. Confira:

Porra foram encher o saco da minha mãe de novo… Bando de filho da p*ta!!! Minha mãe não é mais esposa do meu pai, tem 70 anos e não teve COVID! Esse bando de escr*to que mandou prender meu pai, sabe-se lá porquê, vai pagar CARO https://t.co/UsYU4Q2NE8 — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) August 13, 2021

Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 13, em sua casa, na cidade de de Comendador Levy Gasparian, interior do Rio de Janeiro.



A ordem da prisão preventiva foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para ataques à democracia. A investigação foi aberta após o ministro arquivar, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o inquérito dos atos antidemocráticos.



O ex-parlamentar aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também já foi alvo de buscas em outro inquérito que tramita junto ao STF, o das fake news.