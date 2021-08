Rio vacina pessoas de 23 anos neste sábado - Foto: Divulgação

Publicado 14/08/2021 08:34 | Atualizado 14/08/2021 08:36

Rio - O município do Rio vacina com a primeira dose contra a covid-19 pessoas de 23 anos neste sábado (14). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, preferencialmente mulheres na parte da manhã e homens à tarde. A prefeitura do Rio retomou a imunização por faixa etária na sexta-feira (13) e vacinou pessoas de 24 anos. O calendário ficou suspenso por dois dias por falta de doses.

A vacinação é permanente para quem tem 30 anos ou mais e também para pessoas com deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais, que devem procurar os postos de vacinação de preferência no período da tarde.

Neste sábado, a maior parte dos pontos de vacinação funciona das 8h às 17h, com exceção de cinco. O ponto de vacinação do Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, funciona de 8h às 16h; o do Parque Olímpico, que é drive-thru, funciona de 8h às 15h. Além disso, os pontos de vacinação no Corpo de Bombeiros - no Humaitá, Copacabana e Barra da Tijuca - funcionam de 8h às 12h.

Na sexta-feira (13), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou o calendário da semana que vem nas redes sociais . Com isso, a capital deve vacinar jovens de 22 a 18 anos ao longo da semana. Na publicação, Paes agradeceu ao ministro da saúde, Marcelo Queiroga, pela entrega dos imunizantes e disse aguardar por mais doses durante o fim de semana.

