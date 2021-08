Acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixa duas mulheres com ferimentos leves - Reprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Publicado 14/08/2021 09:16

Rio - Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão, na manhã deste sábado, deixou duas mulheres com ferimentos leves, na primeira galeria do Túnel Rebouças, no sentido Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h.

Os agentes do quartel do Humaitá estiveram no local e duas mulheres tiveram ferimentos leves na colisão. De acordo com os bombeiros, as vítimas recusaram transporte para o hospital.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupa uma faixa do túnel. A CET-Rio também está no local. Por conta da colisão, o trânsito está com retenção desde o acesso pelo Viaduto Saint-Hilaire.