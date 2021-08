Agentes da prefeitura e funcionários do MetrôRio trabalham na retirada da passarela que caiu sobre os trilhos, em Acari - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/08/2021 10:02 | Atualizado 13/08/2021 13:45

Rio - Um passageiro que estava dentro do metrô narrou em detalhes os momentos de pânico que viveu após um caminhão tombar e derrubar uma passarela provisória sobre a linha férrea, entre as estações de Coelho Neto e Acari, na noite desta quinta-feira . Eduardo Monteiro Silva contou que o desespero foi coletivo, as pessoas gritaram, choraram e algumas até desmaiaram. Para ele, foi um milagre todos estarem vivos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

"Eu estava indo lá para frente do vagão na estação de Acari, como de costume eu faço para poder já sair e subir as escadas, daí do nada um barulho de explosão, o vagão que eu estava saiu do trilho e um barulho muito alto de alta tensão, faíscas saindo do vagão, mas pelo lado de fora e um cheiro de fumaça. Todos caíram no chão, tinha pessoas gritando, chorando, gente desmaiada. Fiquei em choque, em desespero. Daí todos conseguiram sair do primeiro vagão e correr lá para trás e ainda tinha gente jogada no chão porque desmaiaram, e pessoas empurrando para poder correr para trás", disse Eduardo, que às 6h desta sexta-feira, já pegou o metrô novamente para ir trabalhar.

"Depois que acabou o barulho ficou mais tranquilo, mas ainda sim eu estava tenso e muitas pessoas no metrô também, daí conseguiram quebrar um vidro do vagão, as pessoas foram descendo com cuidado pela janela, depois conseguiram abrir a porta manualmente. Os bombeiros que já estavam junto com os policiais começaram a ajudar a descer pelo meio dos destroços, porque tinha pedras, pedaço de ferros grandes pelo meio do caminho. Deus segurou aquele vagão, e não deixou explodir, tenho certeza disso. O caminhão era de combustível, saíram faíscas e também tinha o cabo de alta tensão", concluiu.

O auxiliar administrativo Junior Seixa, de 51 anos, mora em frente ao local do acidente e disse que estava assistindo televisão quando escutou o estrondo. "Achei que estava explodindo alguma coisa e me abaixei. Vi um tumulto na rua e desci para ver o que tinha acontecido. Vi muita gritaria e corre-corre. O metrô saiu levando uma parte da passarela, tinha muito ferro em cima dele. Tinha um ponto de ônibus e uma passarela fixa aqui, depois arrancaram ela e colocaram essa passarela falsa, acabaram com o ponto de ônibus por causa do BRT e nem tem BRT. Acho um absurdo", questionou.

A protetora de animais da comunidade de Acari e diarista, Jeane Senna Dias, de 41 anos, também relatou a cena de horror que presenciou. "Achamos que iria explodir tudo, que iríamos morrer. Foi muito desesperador. O metrô estava lotado e as pessoas batendo no vidro, assustadas porque ninguém entendia o que tinha acontecido. Alguém de dentro do metrô conseguiu quebrar uma das janelas e logo em seguida o maquinista e os bombeiros chegaram e conseguiram abrir as portas e todos saíram um por um, graças a Deus".

Segundo testemunhas, um caminhão foi fechado por um carro de passeio, perdeu o controle na Avenida Martin Luther King Jr e acabou colidindo. Na batida, a passarela, que não pertence ao MetrôRio, caiu em cima dos trilhos. Uma composição vinha logo em seguida, sentido Pavuna, e precisou frear. Ainda assim, arrastou por alguns metros os pedaços da passarela. Com o impacto, as portas travaram, e os usuários ficaram presos por alguns minutos dentro dos vagões, sem conseguir sair. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.