Ex-deputada federal Flordelis - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 13/08/2021 12:08

Rio - A ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza pode ser expulsa do Partido Social Democrático (PSD) a qualquer momento. A presidência do partido informou que está adotando as medidas formais para que a decisão seja anunciada. A cantora gospel e pastora evangélica está suspensa da legenda desde agosto do ano passado, quando foi denunciada pela Polícia Civil e pelo Ministério Publico do Rio por ser a mandante da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo.

Flordelis já não participava das reuniões do partido. "O PSD, a partir da cassação do mandato na Câmara Federal, está adotando as medidas para a expulsão formal. Como já estava suspensa, ela já está, na prática, desligada da legenda", informou a nota do partido.

Nesta quinta-feira (12), o desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, disse que a competência para julgar o pedido de prisão da ex-parlamentar é da juíza de 1ª instância do caso, Nearis dos Santos Carvalho Arce. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo advogado Ângelo Máximo, assistente de acusação no caso, que após o anuncio, protocolou um novo pedido

A líder religiosa teve seu mandato cassado na quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário da Câmara dos Deputados. Com a cassação, Flordelis perde o poder de imunidade parlamentar, podendo ser presa a qualquer momento.

Flordelis e outras dez pessoas, incluindo filhos biológicos e adotivos, são réus no caso da morte de Anderson do Carmo. Todos vão à júri popular.