Coletiva do prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio nesta sexta-feiraMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 13/08/2021 11:04 | Atualizado 13/08/2021 11:05

Rio - O plano de reabertura divulgado pela prefeitura no início do mês está, segundo o próprio prefeito, em 'stand by' (em espera). Planejado como um norte para a liberação de eventos em ambientes abertos e fechados, inclusive boates e estádios, o cronograma previsto para os meses de setembro, outubro e novembro pode ser adiado se o número de casos de Covid-19 continuar em alta no Rio. O atendimento nas redes de urgência e emergência teve aumento após dois meses de queda, por conta da circulação da variante delta

Nesta sexta, quando pessoas de 24 anos são vacinadas , o município prorrogou as medidas restritivas até o dia 23. Academias de ginástica, bares, restaurantes e atividades de lazer e serviços devem respeitar capacidade reduzida de lotação e espaçamento. Festas, boates, danceterias e salões de danças permanecem suspensos.

"Isso (a flexibilização) está em 'stand by'. Na medida que a gente alcançar a cobertura vacinal, diminuir a transmissão, nós vamos flexibilizando", disse Eduardo Paes, que voltou a fazer um mea-culpa pelo anúncio da reabertura gradual em um momento em que a variante delta já apresentava aumento. "Eu errei na comunicação. A empolgação, o otimismo de a gente voltar ao normal fez com que a gente comunicasse errado. É uma situação ainda crítica".

Sobre o retorno do público nos estádios, Paes foi mais direto: "enquanto a gente estiver nesse cenário, a secretaria não vai autorizar nada"

Vacinação retomada!



Com a entrega das novas remessas da vacina contra a #covid19 feita pelo Ministério da Saúde, conseguiremos retomar a vacinação dos jovens de 24 anos nesta sexta e dos de 23 anos no sábado.



A aplicação da 2ª dose continua sendo realizada normalmente.

Amostragens coletadas em universidades e laboratórios parceiros da secretaria municipal de Saúde apontam 70 casos da variante Delta no Rio. O número é certamente maior, já que trata-se de uma amostragem. Apesar da cepa fazer aumentar o número de casos da Covid-19, o número de óbitos ainda não teve aumento. A variante predominante ainda é a P.1, mas a B.1.617 (delta) já disputa o protagonismo.

"São 70 casos no município, a maior predominância entre 20 e 59 anos. Destes, 99% evoluíram para alta e cura", explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, ressaltou a importância das medidas de proteção.

"A gente está em pleno inverno com uma nova variante acontecendo e o número de casos subindo. É muito importante que as pessoas respeitem as medidas restritivas, utilizem máscaras. Estamos vendo pessoas descumprindo. A gente entra num estado de alerta muito preocupante. As medidas restritivas estão prorrogadas e é importante que as pessoas cumpram".