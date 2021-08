Fundadora e presidente do Bees of Love, Georgia Buffara - Divulgação/Bees of Love

Publicado 13/08/2021 11:24

Rio - O Instituto Bees of Love entregará mais mil cestas básicas para famílias da Rocinha, nesta sábado, totalizando cinco mil cestas destinadas à comunidade em três meses. A entrega será a partir das 10h, na quadra da escola de samba Acadêmicos da Rocinha.

De acordo com a a fundadora e presidente do Bees of Love, Georgia Buffara, o mapeamento dos moradores mais vulneráveis foi feito com o auxílio de lideranças locais e acolhe, em geral, pessoas que perderam emprego e renda com a pandemia de covid-19."Para nós, é uma alegria imensa conseguir concluir essa campanha contra a fome na Rocinha. Com esta, são cinco entregas de alimentos em apenas três meses, e cerca de 5 mil pessoas beneficiadas diretamente, com comida na mesa: arroz, feijão, macarrão. É gente que não iria almoçar e jantar, e agora vai. Isso é um grande feito, só possível com a dedicação dos nossos voluntários e a solidariedade dos doadores”, diz Georgia.A seleção de moradores tem focado em três áreas da Rocinha: Roupa Suja, Roça e Vila Verde. Trabalhadores autônomos que ficaram sem qualquer renda na pandemia, funcionários que tiveram redução de salário, pessoas que vivem de bicos e desempregados compõem o perfil dos beneficiados.Cada cesta custa R$ 54, e é composta de 1kg de arroz, 1kg de feijão, 1kg de açúcar, 500g de macarrão e 500g de farinha, entre outros itens. A distribuição é feita apenas a quem está previamente cadastrado, e vai até o fim do dia, de forma escalonada, para que se evitem aglomerações. Só é permitida a entrada de pessoas com máscara na quadra da escola de samba.O Bees of Love foi criado em agosto de 2019, no Rio, por um grupo de mulheres motivadas a apoiar pessoas em risco social e também instituições públicas. As ações de distribuição de alimentos foram intensificadas com a crise sanitária e econômica trazida pela covid-19. Segundo o Instituto, cerca de 30 mil quentinhas já foram entregues a pessoas em situação de rua, no centro e na Zona Sul, além de cobertores e kits de higiene.Trata-se de um instituto privado, que foca em ações efetivas para levar cidadania, afeto e acolhimento a quem mais precisa. Hoje, os colaboradores somam cerca de 200 pessoas.Entrega de cestas básicas a famílias da Favela da RocinhaSábado, 14/8, a partir das 10hEndereço: Rua Bertha Lutz 80, São Conrado (próximo ao Complexo Esportivo da Rocinha)