Mutirão é idealizado pelo quiosque La Carioca - Divulgação

Mutirão é idealizado pelo quiosque La CariocaDivulgação

Publicado 13/08/2021 11:37

Rio - Para comemorar a conquista do primeiro quiosque do Brasil a receber o certificado do Instituto Lixo Zero, o La Carioca em parceria com a Orla Rio, concessionária que administra o quiosque, vai realizar um mutirão de limpeza da praia do Leblon, com o apoio de voluntários. A ação começará às 8h30 e é aberta para toda a população.

A certificação Lixo Zero é resultado de uma ação coletiva do La Carioca idealizada por Flávio Datz, sócio do empreendimento, que estabeleceu uma série de ações que transformou o quiosque no mais sustentável da orla carioca. O estabelecimento recicla atualmente 95% dos resíduos que produz, sendo cerca de uma tonelada de materiais reciclados e mais de duas toneladas de orgânicos, esses números só no mês de julho. Os resíduos sólidos são reciclados através do projeto Recicla Orla e os orgânicos são convertidos em adubo através da parceria do quiosque com a empresa Vide Verde.

Publicidade

“Estamos muito orgulhosos de termos alcançado o certificado Lixo Zero, uma conquista de toda equipe que se engajou em cada fase do processo e entendeu que a grande mudança se dará com pequenas ações de cada um. Foi um trabalho árduo, mas muito orgânico e queremos divulgar isso para que todos os outros participantes do mercado de gastronomia saibam que é factível alcançar essa meta”, conta Flávio Datz.

Para a Orla Rio, iniciativas como essa são um exemplo a ser seguido e incentivado. “Essa realização é um exemplo para que os outros 308 quiosques da Orla Rio possam se inspirar e também adotar o programa em suas operações.”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Publicidade

Desde 2019, a Orla Rio vem implementado programas de ESG (Environmental, social and corporate governance), sendo um deles o Recicla Orla. O projeto criado há dois anos conta com 35 pontos de entrega voluntária (PEVs) instalados em quiosques de Ipanema, Leblon e Copacabana, reciclando mais de cem toneladas de resíduos por mês. Atualmente, a iniciativa está expandindo para toda a zona sul e prevê, até o final de agosto, a instalação de mais 22 PEVs no Leme e Copacabana à disposição dos frequentadores e moradores das regiões para o descarte adequado de resíduos sólidos.

“Só no primeiro ano, quando eram apenas sete pontos de coleta, conseguimos dar o destino correto para mais de 138 toneladas de resíduos. A chegada da pandemia acabou impactando no resultado do último ano. Mas, agora, com a vacinação avançando e expansão para toda a zona sul, nossa expectativa é recolher 200 toneladas de resíduos por mês”, completa João.



Mutirão de limpeza

Publicidade

Para a ação de limpeza das praias, será montada uma base no Leblon, próximo ao quiosque La Carioca. A base contará com uma tenda com água, mate e material de apoio para os voluntários e também contará com a participação do Guardiões da Orla, projeto de educação ambiental, para conversas de conscientização sobre reciclagem e meio ambiente.

A iniciativa tem o objetivo chamar a atenção da sociedade sobre a importância do descarte correto dos resíduos gerados na praia. Além disso, após o mutirão, o Flávio Datz se juntará a Mateus Peçanha, diretor executivo do Instituto Lixo Zero e representante do Zero Waste International Alliance no Brasil para falar sobre as ações implementadas nos quiosques e o processo para se tornar “lixo zero”. O bate- papo será no quiosque, às 10h.

Publicidade

Serviço:

Mutirão de limpeza na praia do Leblon, seguido de bate-papo com Flávio Datz, do La Carioca, e Mateus Peçanha, do Instituto Lixo Zero

Data: 14/08

Horário: 8h30 às 10h (mutirão de limpeza); 10h às 12h (bate-papo Lixo Zero)

Local: Quiosque La Carioca – Av. Delfim Moreira, próximo à rua Afrânio de Melo Franco