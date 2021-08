O soldado Clecio Luiz Braga de Carvalho, 35 anos, foi morto ao ser atingido na cabeça - Divulgação

Publicado 13/08/2021 10:48 | Atualizado 13/08/2021 12:26

Rio - O Portal dos Procurados, vinculado do Disque Denúncia, lançou nesta quarta-feira (12) um cartaz com a foto do policial militar Clécio Luiz Braga de Carvalho, de 35 anos, para ajudar à Polícia Civil do Rio a identificar os autores do ataque que resultou na morte do agente de segurança. O soldado, que estava na corporação desde 2018, foi baleado na cabeça durante um tiroteio na Chatuba, no Complexo da Penha , e não resistiu.

A Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que o sepultamento do PM será nesta sexta-feira (13), às 15h30, no Cemitério Jardim Saudade de Sulacap, na Zona Oeste. O soldado deixa esposa e um filho de sete anos. Com a morte do PM Clécio, chega a 52 o número de agentes de segurança mortos em 2021 no Rio, sendo 38 da Polícia Militar.

Clécio foi atingido na cabeça quando policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Chatuba tentavam abordar dois criminosos que estavam em uma moto. Com a fuga, bandidos atiraram contra os agentes.

Ele foi socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do PM é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Agentes da DHC estiveram no local do crime e requisitaram imagens de câmeras de segurança que levem a autoria do crime.