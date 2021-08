Foto de Marcelo PQD que teria sido tirada na cela de penitenciária - Reprodução

Foto de Marcelo PQD que teria sido tirada na cela de penitenciáriaReprodução

Publicado 13/08/2021 10:49 | Atualizado 13/08/2021 13:50

Rio - Marcelo Soares de Medeiros, o Marcelo PQD, ganhou o benefício da prisão domiciliar nesta quarta-feira. O traficante foi preso em 2007, em uma casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, após um cerco policial que durou sete horas. Na ocasião, o traficante tentava colocar em prática um plano para invadir o Morro do Dendê, dominado por Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu.

De acordo com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça do Rio (STJ), Marcelo PQD pode ser beneficiado pelo progressão de regime, "não podendo ter esse direito negado, somente em razão da carência de vagas no sistema prisional para o regime aberto". O traficante será monitorado por tornozeleira eletrônica. Em 2019, após a morte de Guarabu, PQD ordenou por meio de uma chamada de vídeo, de um local que parecia ser uma cela , a invasão do Morro do Dendê. Por conta disso, ele foi transferido o presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino, conhecido como Bangu 1. No ano passado, o filho de PQD foi peso com um carro roubado em um posto de gasolina na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, Zona Oeste . Marcelo de Souza Medeiros, de 21 anos, foi abordado por policiais da 41ª DP (Tanque) enquanto abastecia o veículo.As penas de Marcelo PQD já somam 35 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação.