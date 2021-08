Parte do Moto Clube Rota 101 que está localizado em Coelho da Rocha, São João de Meriti - Divulgação

Moto Clube Rota 101, em ação social com doações de quentinhas e roupas de frio a moradores em situação de rua. Os membros e simpatizantes se reúnem onde as pessoas costumam ficar, como a Praça da Matriz, no Centro e nas imediações do viaduto da Pavuna, limite entre São João de Meriti e o Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 1200 quentinhas e milhares de peças de roupas já foram distribuídas.

A fim oferecer ajuda a quem mais precisa, o Moto Clube Rota 101, em São João de Meriti, vem realizando ação social com doações de quentinhas e roupas de frio a moradores em situação de rua. Os membros e simpatizantes se reúnem onde as pessoas costumam ficar, como a Praça da Matriz, no Centro e nas imediações do viaduto da Pavuna, limite entre São João de Meriti e o Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 1200 quentinhas e milhares de peças de roupas já foram distribuídas.

Para fazer as quentinhas, o grupo conta com apoiadores que ajudam com os alimentos, além de contribuírem ainda com a aquisição de itens básicos Divulgação

Para fazer as quentinhas, o grupo conta com apoiadores que ajudam com os alimentos, além de contribuírem ainda com a aquisição de itens básicos. Para essa compra, o clube realiza rifas de serviços feitas por apoiadores (tatuagem, piercing, tratamento estético, barbearia, entre outros), que são divulgados na conta do instagram criada especialmente para isso, o Rota da Solidariedade (@rotadasolidariedade).



“Divulgamos as rifas e os bazares para que o dinheiro seja revertido em apoio a essa causa, auxiliando também aquelas famílias mais carentes”, disse Vanessa Newmann, coordenadora do Rota da Solidariedade.



Com a ação que acontece desde abril de 2021, o clube passou a somar forças com outros voluntários para oferecer ainda mais refeições. Os membros enxergam a atitude como fruto de um olhar para a comunidade local, especialmente neste período de pandemia de covid-19, contribuindo para reduzir a dor e dar algum conforto a seus semelhantes.



Doação de roupas de frio a moradores em situação de rua Divulgação

O diretor social, responsável por essas ações, David Soares, falou sobre a importância da distribuição: “Essas pessoas precisam de atenção e de um olhar como este, às vezes isso é tudo que chega até elas”.

Antônio Batista, um dos voluntários que apoiam a causa, afirma que a soma das forças é fundamental: “Tem muita gente precisando nas ruas, não podemos deixar de fazer o bem, essas pessoas têm pressa”, lembrou-se.



Segundo o TCE, mais de 19 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil.



“Queremos ir além das palavras, acreditamos que a prática do bem é fundamental, especialmente neste período delicado onde muitos estão passando por dificuldades”, comenta o Diretor Regional do Clube, Daniel Newmann, reforçando que a ação é parte de algo muito maior, o apoio ao próximo.

Como apoiar a ação social do Rota 101 - São João de Meriti



A regional de Meriti está localizada na Rua Carolina Pereira Cossick, 47, em Coelho da Rocha, São João de Meriti e abre todas as sextas-feiras a partir das 19h para o público em geral e as doações podem ser feitas via Pix através da chave 084.769.077-61 (Vanessa Newmann) ou pelas redes sociais do Moto Clube: Facebook.com/MotoClubeRota101RJ ou Instagram @rotadasolidariedade / @rota101rj.



Mais de 1200 quentinhas já foram distribuídas pelo grupo Divulgação

