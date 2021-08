Meriti realiza quase mil atendimentos na segunda edição do Dia P animal

Meriti recebeu o certificado "Amigo do Pet", uma referência na instituição de políticas para animais domésticos - DEBORA VITÓRIA

Meriti recebeu o certificado "Amigo do Pet", uma referência na instituição de políticas para animais domésticosDEBORA VITÓRIA

Publicado 11/08/2021 16:56

A segunda edição do, evento dedicado aose promovido pela Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti , contou comna Praça da Matriz. Ao todo, foram realizados 610 vacinas antirrábicas aplicadas, 57 orientações veterinárias, 43 cadastros para adoção, 97 corte de unhas e limpeza de ouvidos, 23 animais adotados entre cães e gatos, 57 cadastros para vacinação antirrábica em casa e 19 banhos e tosas.

O evento é uma realização da Secretaria de Saúde que garante o resultado, aliado a determinação e compromisso, não só com a população, mas com os animais de São João de Meriti: " Se você tem seu bichinho de estimação, fique atento as redes sociais da prefeitura porque nós estamos trabalhando por você. Muita coisa boa está por vir", disse a secretária de Saúde, Marcia Lucas.



23 animais adotados entre cães e gatos no Dia P, em Meriti DEBORA VITÓRIA

Presente nesta edição, o secretário Marcelo Queiroz reconheceu à cidade de São João de Meriti como município "Amigo do Pet", trazendo a certificação do selo Pet Friendly, uma referência na instituição de políticas para animais domésticos.



No local, também estiveram presentes o prefeito da cidade, Dr. João, a secretária de Saúde, Márcia Lucas, o secretário de Meio Ambiente, André Mazoni, o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio, Marcelo Queiroz, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Virgínia Sequeira, a subsecretária Márcia Real, o diretor de Vigilância Epidemiológica, Paulo Marcos, os vereadores Kbça, Magrão Nobre, Marcinho da cesta básica e Dudu Padrinho, a superintendente de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, a radialista e idealizadora do projeto Bichinho Feliz, Karla de Lucas.