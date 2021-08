90% dos funcionários da Magazine Luiza do Shopping Grande Rio são moradores de Meriti - Divulgação

Publicado 10/08/2021 16:21

Magazine Luiza inaugurou sua segunda loja no município de300 novos empregos para a cidade. A nova unidade foi aberta no Shopping Grande Rio, e conta com 90% dos funcionários moradores de Meriti.



O evento de abertura que contou com a presença do prefeito, Dr. João, e da secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, seguiu todos os protocolos sanitários, sem aglomerações.

Na manhã desta segunda-feira (09), o Magazine Luiza inaugurou sua segunda loja no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, contribuindo com a geração de 300 novos empregos para a cidade. A nova unidade foi aberta no Shopping Grande Rio, e conta com 90% dos funcionários moradores de Meriti.

O evento de abertura que contou com a presença do prefeito, Dr. João, e da secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, seguiu todos os protocolos sanitários, sem aglomerações.

O prefeito, Dr. João, e a secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, na inauguração do Magalu Grande Rio Divulgação

“Gostaria de parabenizar a gerência do Magalu por confiar em nós e, em menos de um mês, estarmos abrindo a segunda loja em nossa cidade. Tenho certeza que todos vão se orgulhar de ter escolhido Meriti para receber duas unidades do Magalu. Mais empregos, progresso e sucesso para nossa Meriti”, disse Doutor João na inauguração da Magalu Grande Rio.



No último mês, a varejista já havia inaugurado sua primeira loja no município, localizada em Vilar dos Teles. A unidade também conta com boa parte dos funcionários moradores de Meriti.



"Nossa entrada no Rio é como o desembarque da Normandia", disse o diretor do Magalu, Frederico Trajano. "Estamos chegando com força total e com todo o nosso ecossistema numa fronteira fundamental para o varejo".