O evento social na Praça da Matriz contará com veterinários, auxiliares, demonstrações de adestramento com profissionais especializados, entre outros serviços - Divulgação/ PMSJM

Publicado 08/08/2021 12:24

Dia P, ação social voltada para animais em situação de rua e aos de estimação, que também poderão aproveitar os serviços do evento. O mutirão mensal será realizado desta vez na Praça da Matriz, das 10h às 16h.

Amanhã, dia 9, a Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal, promove o, ação social voltada parae aos de, que também poderão aproveitar os serviços do evento. O mutirão mensal será realizado desta vez na, das 10h às 16h.

O evento social contará com veterinários, auxiliares, demonstrações de adestramento com profissionais especializados, orientação jurídica com representantes estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil, campanha de adoção, em parceria com o Projeto Bichinho Feliz, distribuição de panfletos informativos sobre adoção responsável, cadastro de protetores que possuam 10 ou mais animais e orientações veterinárias.



De acordo com a organização, no local, os bichinhos receberão higienização, banho, limpeza de ouvido, retirada de carrapatos e pulgas, tratamento de sarna, vermifugação, corte de unhas e aplicação de vacina antirrábica.



Para a pasta, a higiene e cuidados com os animais em situação de rua é fundamental para diminuir a proliferação de microrganismos visando prevenir o surgimento de doenças que acometem até mesmo o homem. Eles ressaltam que pulgas e carrapatos disseminam doenças que são, com frequência, encontrados em animais não domiciliados. Por isso, a importância do meritiense em levar seu pet ao evento.



Serviço



Dia P

9 de agosto, segunda-feira, das 10h às 16h

Local: Praça da Matriz