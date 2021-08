Luciano destaca que a gestão já montou 250 escritórios virtuais em todo o estado e trabalha para atingir a marca dos 300 - Reprodução

Luciano destaca que a gestão já montou 250 escritórios virtuais em todo o estado e trabalha para atingir a marca dos 300Reprodução

Publicado 06/08/2021 19:49

advogados e advogadas de escritórios digitais da unidade da OAB São João de Meriti. Com isso, os profissionais terão estrutura melhor equipara para receber seus clientes e realizar seu trabalho, inclusive marcar audiências por videoconferência.

Ose advogadas de São João de Meriti vão contar com novos reforços em suas estruturas de trabalho. Luciano Bandeira, presidente da OABRJ, inaugurou novosda unidade dade Meriti. Com isso, os profissionais terão estrutura melhor equipara para receber seus clientes e realizar seu trabalho, inclusive marcar audiências por videoconferência.

Luciano destaca que a gestão já montou 250 escritórios virtuais em todo o estado e trabalha para atingir a marca dos 300.



“Por falta de estrutura, nenhum advogado ou advogada ficará sem trabalhar. A entrega dessas melhorias à advocacia é a demonstração de que, apesar da pandemia e de todas as dificuldades decorrentes, a Ordem jamais deixou de trabalhar, sempre com o pensamento voltado aos interesses de nossa classe”.



O presidente ainda reforçou que todas as cidades, inclusive Meriti, vão ter estruturas adequadas como nos grandes centros.

Publicidade

Leia também: Dia dos Pais no Shopping Grande Rio tem vitrine virtual para ajudar nas compras