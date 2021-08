Detran-RJ disponibiliza mais de 7 mil vagas em mutirão neste sábado - Divulgação/Detran.RJ

Detran-RJ disponibiliza mais de 7 mil vagas em mutirão neste sábado

Publicado 05/08/2021 17:08

Detran.RJ vai realizar seu 36º mutirão de atendimentos no posto de serviços de habilitação e, para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

“Mesmo com as medidas de distanciamento, disponibilizamos, diariamente, cerca de 33 mil vagas para os diversos serviços oferecidos pelo departamento. Além disso, desde o início da pandemia, já realizamos 35 mutirões aos sábados, com mais de 160 mil usuários atendidos”, comentou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O órgão pede aos meritienses que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 10h às 16h.



A unidade o Detran em São João de Meriti está localizada na Rua Egas Muniz, 22, Vilar dos Teles.