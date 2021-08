A Secretaria de Serviços Públicos de Meriti reforça que as operações continuarão em outros bairros - Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos de Meriti reforça que as operações continuarão em outros bairros Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:57

Serviços Públicos deobras de drenagem e troca de manilhas nos bairros para diminuir, significativamente, os alagamentos.

A Secretaria dede São João de Meriti , na Baixada Fluminense, segue comde drenagem e troca de manilhas nos bairros para diminuir, significativamente, os alagamentos.

Nesta quarta-feira (4), os agentes trabalharam com a troca de manilhas na Rua Eronildes Martins dos Santos, em Agostinho Porto. De acordo com a pasta, a intervenção irá resolver os problemas de enchentes no local.



Publicidade

O morador Rafael Souza agradeceu a realização do serviço, tendo em vista que o problema no local existe há anos: “Nosso bairro agradece a melhoria. Com certeza em dias de chuva, a rua não ficará tão alagada como antes, e nem com a tráfego intenso”.



No bairro Jardim Meriti, as obras na Rua Antero Pinto Pereira não param. Iniciadas nas proximidades da Av. Presidente Lincoln, agora as alterações já estão perto da Rua Jansen Pereira de Melo. A pasta informa que toda a rede de drenagem da região está sendo refeita pela Secretaria de Serviços Públicos.



Publicidade

O prefeito, Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde e o vereador Rodrigo Pit já visitaram o bairro para fiscalizar as obras realizadas pelos agentes.

O vereador Rodrigo Pit, o prefeito, Dr. João, e o deputado estadual Valdecy da Saúde Divulgação

Publicidade

A Secretaria de Serviços Públicos de Meriti reforça que as operações continuarão em outros bairros e a população pode informar problemas via WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852.

Leia também: Inscrições abertas para o curso de artesanato gratuito da terceira idade em Meriti