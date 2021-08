o curso de artesanato é destinado para pessoas a partir de 60 anos - Divulgação/ PMSJM

o curso de artesanato é destinado para pessoas a partir de 60 anosDivulgação/ PMSJM

Publicado 03/08/2021 19:13

curso de artesanato, destinado para pessoas a partir de 60 anos. As aulas acontecem na tenda da Melhor Idade, cumprindo os protocolos de segurança no combate à covid-19 e com vagas limitadas. Para se inscrever, os interessados devem apresentar identidade, comprovante de residência e o comprovante de vacinação contra covid-19.



O projeto, além de contribuir para a manutenção da saúde mental em tempos de pandemia, tem a proposta de ensinar uma atividade que pode vir a se tornar fonte de renda para essas pessoas.

A Subsecretaria da Melhor Idade de São João de Meriti está com inscrições abertas para o, destinado para pessoas a partir de 60 anos. As aulas acontecem na tenda da, cumprindo os protocolos de segurança no combate à covid-19 e com vagas limitadas. Para se inscrever, os interessados devem apresentar identidade, comprovante de residência e o comprovante de vacinação contra covid-19.O projeto, além de contribuir para a manutenção da saúde mental em tempos de pandemia, tem a proposta de ensinar uma atividade que pode vir a se tornarpara essas pessoas.

De acordo com a organização, praticar tarefas manuais como o artesanato, proporciona inúmeros benefícios para a saúde dos idosos, deixa a mente mais ativa e melhora a criatividade.

Publicidade

Uma das propostas do projeto é ensinar uma atividade que pode vir a se tornar fonte de renda para o grupo Divulgação/ PMSJM

A professora voluntária, Deja de Oliveira, de 75 anos, destaca a importância da atenção para as atividades focadas nos idosos: "Sempre tive problema de imunidade e ficava constantemente doente. Para melhorar minha saúde, busquei a terapia que me fazia feliz e lá se vão mais de 30 anos fazendo artesanato. Eu adoro ensinar essa arte para que mais pessoas sejam felizes também", afirma.



A Tenda, local onde são realizadas as inscrições e atividades, fica localizada na Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura. As aulas de artesanato acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h.

Publicidade

Leia também: Vila Olímpica de Meriti recebe integrantes do projeto Favela Tênis e incentiva a prática do esporte