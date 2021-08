Há registros de chuva para até a próxima quarta-feira (04) - Foto: reprodução internet

Publicado 02/08/2021 17:19

para esta semana, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, será de, e possibilidades dea qualquer hora, na terça e quarta-feira. De acordo com as informações do Climatempo, a probabilidade de chuva é de, aproximadamente, 80%.Amanhã, dia 3, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidades de chuvas a qualquer hora. A temperatura mínima será de 16ºC e máxima de 22ºC. Já na quarta (4), a temperatura na cidade sobe um pouco e registra mínima de 17°C e máxima de 23°C, ainda com a presença da chuva pela manhã.Na quinta-feira (5), as chances de chuva no município diminuem, temperatura mínima chega a 16ºC e máxima a 24ºC. Para encerrar a semana, na sexta, mínima de 16ºC e máxima de 25ºC, com o sol aparecendo entre muitas nuvens, mas sem chuva.