Em Meriti, pessoas de 36 anos ou mais podem se proteger - Divulgação.

Publicado 30/07/2021 16:47

repescagem de vacinação contra a covid-19 para a população de 36 anos ou mais, neste sábado (31). O atendimento ocorrerá na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, e no posto Aníbal Viriato, das 8h às 12h.



Os grupos prioritários também poderão receber o imunizante amanhã, são eles: Profissionais de educação e saúde a partir de 18 anos, pessoas com deficiência e síndrome de Down a partir dos 18 anos, grávidas, puérperas e lactantes a partir de 18 anos, devem levar também um documento de indicação do obstetra (prescrição médica), autorizando a imunização e no caso das puérperas e lactantes, a certidão de nascimento do bebê, e trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, a partir de 18 anos.

Até a última divulgação, 158.231 pessoas haviam sido imunizadas, entre profissionais de saúde, educação e público em geral.



No momento da vacinação, os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, os garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque e os profissionais de educação devem apresentar um dos documentos a seguir para comprovação do vínculo empregatício: contracheque com número de identidade, carteira de trabalho, crachá funcional ou carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar.



Vacinação em São João de Meriti



Data: 31/07 (sábado)

Local: Tenda da Praça dos Três Poderes (na praça em frente à prefeitura)

Horário: 8h às 12h





