Mudança de comando no 21º BPM, em MeritiDivulgação

Publicado 30/07/2021 16:19 | Atualizado 30/07/2021 17:02

Nesta quinta-feira (29), foi realizada a solenidade de passagem de comando do 21°BPM, em São João de Meriti. O novo comandante é o Tenente Coronel Perry Souza Azeredo. Ele assumiu o posto do então representante, Tenente Coronel Eric Santos, agora comandante do 27º BPM, em Santa Cruz.



Na página do Facebook, o 21º BPM apresentou confiança com as novas mudanças: ”Agradecemos ao Tenente Eric pelo excelente trabalho realizado a frente do nosso Batalhão. Desejamos boa sorte em sua nova jornada, comandando o 27°BPM, assim como recebemos o nosso novo Comandante Souza, que tenha um excelente comando a frente de nossa Unidade”.



O Batalhão de Meriti ressalta que toda solenidade teve medidas preventivas, seguindo as principais recomendações necessárias para prevenir a propagação da covid-19.

