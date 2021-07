O PlayCity está instalado no estacionamento do empreendimento e segue todos os protocolos de segurança - Divulgação

Publicado 29/07/2021 10:33

, em São João de Meriti , recebe por mais uma temporada oPlayCity. Adultos e crianças vão curtir, com todos os protocolos de segurança, as diversas atrações que estão instaladas nodo empreendimento, como o Kamikase, Crazy Dance, Autopista e Montanha Russa, que é a grande novidade dessa edição. Já as crianças menores podem aproveitar os trenzinhos de cavalos, renas, a charrete e o Jeepinho.Para que todos possam aproveitar da melhor maneira possível, o espaço fica aberto de terça a sexta-feira, a partir das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 15h. A entrada no parque é gratuita, mas para se divertir nos brinquedos, estão disponíveis para compra os ingressos ou os pacotes promocionais de 5 e 10.De acordo com a organização, a atração segue todos ose bem-estar para a segurança dos clientes. A capacidade máxima permitida respeita às regras dos órgãos competentes, assim como o uso obrigatório de máscara por funcionários e visitantes, medição de temperatura no acesso ao parque e totens de álcool gel espalhados pelo local. Todos os brinquedos são higienizados constantemente.Endereço: estacionamento do shopping - Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJHorário: de terça a sexta, das 18h às 22h / Sábado, domingo e feriado, das 15h às 22hIngressos: - individual: R$ 8,00- Pacote 5 Ingressos: R$ 35,00- Pacote 10 ingressos: R$ 60,00