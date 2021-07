O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, da secretária municipal de Trabalho e Renda Ana Meriti e do vereador Allan Cruz - Divulgação

Publicado 28/07/2021 16:21

XI Conferência Municipal da Assistência Social de Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Na manhã desta quarta-feira (28), aconteceu ada Assistência Social de São João de Meriti , um evento promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, com o apoio da Secretaria Municipal e da Prefeitura. O tema abordado para esta edição foi: “Assistência Social:, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Por conta da pandemia, o número de presentes no auditório foi reduzido, mas a população pode acompanhar através de um link disponibilizado no Youtube, além de transmissões ao vivo nas páginas da prefeitura.



Em um determinado momento de seu discurso, o aniversariante do dia, Prefeito Dr. João apresentou alguns números e conquistas que a cidade obteve no primeiro semestre de 2021: “Nossa Meriti tem uma população muito carente e necessita de apoio do governo do estado para continuar ajudando nossos assistidos. Estamos passando por momentos difíceis, mas creio que este documento finalizado hoje trará bons recursos para nossa cidade”.



A conferência contou ainda com a presença do deputado estadual Valdecy da Saúde, da secretária municipal de Trabalho e Renda Ana Merit e do vereador Allan Cruz.



