IFRJ - Campus São João de Meriti Reprodução

Publicado 27/07/2021 22:21

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) iniciou, nesta terça-feira, 27, as inscrições para o concurso de técnico administrativo em educação. Ao todo, 53 vagas serão ofertadas e formação de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior. De acordo com as informações do edital, os salários podem chegar a R$ 4 mil.



Além do Campus São João de Meriti, as vagas estão distribuídas entre os campi Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Realengo Arraial do Cabo, Nilópolis e na Reitoria.



As inscrições no concurso estarão abertas até o dia 22 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto IUDS - www.iuds.org.br

Mais informações sobre taxa de inscrição e distribuição de vagas por campus, acesse o edital no link acima.

