De acordo com engenheiro da pasta, parte da estrutura estava comprometida e ameaçava desabar - Débora Vitória

De acordo com engenheiro da pasta, parte da estrutura estava comprometida e ameaçava desabarDébora Vitória

Publicado 26/07/2021 11:00

equipes das Secretarias de Defesa Civil, Obras, Trânsito e Ordem Pública de demolição de parte de um muro localizado na Rua Maestro Benedito Moura, 50, no centro da cidade. De acordo com engenheiro da pasta, parte da estrutura estava comprometida e ameaçava desabar.

Asdas Secretarias de Defesa Civil, Obras, Trânsito e Ordem Pública de São João de Meri ti, na Baixada Fluminense, executaram, na manhã da última sexta-feira (23), ade parte de umlocalizado na Rua Maestro Benedito Moura, 50, no centro da cidade. De acordo com engenheiro da pasta, parte da estrutura estava comprometida e ameaçava

Após serem acionadas e realizada vistoria de toda a estrutura, as equipes isolaram e interditaram parte da rua, com todos os cuidados necessários com relação à segurança. Para a demolição, executada por volta das onze horas da manhã, foram utilizados uma retroescavadeira, dentre outros materiais e equipamentos.



Publicidade

Na demolição, foram utilizados uma retroescavadeira, dentre outros materiais e equipamentos Débora Vitória

O secretário municipal de Defesa Civil de Meriti, Evalder Perini, informou que, com a demolição, o problema foi definitivamente solucionado: “Assim que fomos informados por nosso departamento técnico de engenharia sobre o risco de desabamento em parte da estrutura, imediatamente acionamos as demais secretarias e organizamos nossa ação de maneira integrada”, completou.

Publicidade